Коронавирус. В Украине снова более пяти тысяч заболевших за сутки

В Украине за последние сутки выявили 5133 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 270 587 человек.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.
Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".
Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.
О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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