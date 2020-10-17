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Коронавирус в Украине: зафиксировали самый большой прирост случаев COVID-19

17 октября, 08:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ежедневно инфекция уносит жизни десятков украинцев

В Украине за последние сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии.

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По данным карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 293 641 человека. За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 109 украинцев (всего – 5517). Это, к сожалению, тоже новый самый большой показатель за сутки. Вылечить от COVID-19 удалось 124 113 инфицированных (2194 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 166 205 человека (+6301 за сутки).

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Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавирусной инфекции намерены различными ограничительными мерами.

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А тем временем глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразившихся коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Также смотрите сюжет о том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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