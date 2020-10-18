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Коронавирус. В Украине более 5 тысяч новых заболевших

18 октября, 09:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эпидемия не сбавляет обороты в стране

В Украине за последние сутки, 17 октября, выявили 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 298 872 человек.

За прошедшие сутки инфекция унесла жизни 90 украинцев (всего – 5607). Вылечить от COVID-19 удалось 125 377 инфицированных (1 264 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 167 888 человек (+3877 за сутки).

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов. По его словам, смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

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Кроме того, по словам Ляшко, система здравоохранения пока справляется с приростом больных COVID-19, и возможное введение жесткого локдауна – "исключительно резервный момент".

Также смотрите сюжет о том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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