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Коронавирус. В Украине 4685 новых случаев заражения

30 января, 08:13

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки инфекция унесла жизни 149 украинцев

В Украине за последние сутки выявили 4685 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 216 278 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 149 украинцев (всего – 22 628). Вылечить удалось 1 014 658 инфицированного (11 317 – за последние сутки).

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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал дату начала вакцинации от COVID-19.

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Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, напомним, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

Отметим, что в стране уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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