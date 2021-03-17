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Коронавирус. Украина побила "рекорд" по смертности за сутки

17 марта, 08:23

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инфекция продолжает уносить жизни украинцев

В Украине за последние сутки выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Из 11 833 заболевших: 609 ребенка и 388 медработников.

За все время пандемии инфекцию подтвердили у 1 489 023 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 289 украинцев (всего – 28 986). В целом вылечить удалось 1 237 676 инфицированных (из них 5 467 – за последние сутки).

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

Также мы сообщали, что третья волна коронавируса уже накрыла Европу. О том, в каких странах сейчас самая тяжелая ситуация, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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