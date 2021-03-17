Коронавирус. Украина побила "рекорд" по смертности за сутки

В Украине за последние сутки выявили 11 833 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Из 11 833 заболевших: 609 ребенка и 388 медработников.

За все время пандемии инфекцию подтвердили у 1 489 023 украинцев. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 289 украинцев (всего – 28 986). В целом вылечить удалось 1 237 676 инфицированных (из них 5 467 – за последние сутки).

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

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Видео: Сегодня

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