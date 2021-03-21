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В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

21 марта, 08:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инфекция за последние сутки унесла жизни 166 украинцев

В Украине за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего инфекцию подтвердили у 1 546 363 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 166 украинцев (всего – 29 941). Вылечить удалось 1 257 849 инфицированных (3877 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

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Также напомним, в Украине более тысячи человек повторно заболели COVID-19. При этом пока неизвестно – это один и тот же штамм вируса или новые. Отмечается, что нет гарантий того, что переболевший не заразится повторно.

Кроме того, в Минздраве уверяют, что до конца 2021 года вакцинируют всех украинцев старше 18 лет. А премьер-министр говорил, что в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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