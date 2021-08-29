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Коронавирус. В Украине 1906 новых случаев заражения

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
29 августа, 08:15
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COVID-19 чуть сбавил обороты. В субботу было меньше новых случаев заражения, чем было днем ранее
В стране снова растет количество больных COVID-19/Фото: коллаж "Сегодня"
В стране снова растет количество больных COVID-19/Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 28 августа, обнаружили 1906 новых случая заражения коронавирусом. Это на 176 случаев меньше, чем было накануне (2082).

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 772 человек;
  • летальных случаев – 34;
  • выздоровели – 685 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 284 191 человек;
  • выздоровели – 2 206 392;
  • летальных случаев – 53 720;
  • проведено ПЦР-тестов – 11,94 млн.

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Сколько еще продлится пандемия

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, пандемия коронавируса может длиться еще два-пять лет. Причина в том, что этот вирус очень быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

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Но Кузин уверен, что остановить пандемию можно. Для этого важны только два фактора:

  • появление универсальной вакцины;
  • появление универсального метода лечения коронавирусной болезни.

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Также ранее мы писали:

  • Локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре этого года. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
  • А вот отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.
  • Тем временем в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса смогут побороться за главный приз.

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