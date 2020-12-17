Українська
$ 27,74
33,8
  1. Последние новости Украины

Выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных: онлайн-брифинг Минздрава

17 декабря, 09:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Количество заразившихся украинцев потихоньку приближается к миллиону

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 17 декабря в Украине подтвердили 12 047 новых случаев заражения коронавирусом (931 751 с начала эпидемии). За среду умерли 252 украинца (15 996 с начала эпидемии), а выздоровели 12 939 человек (548 356 с начала эпидемии).

В тренде
Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду

Отметим, что за прошедшую неделю было больше выздоровевших, чем новых больных (такого уже давно не было). Больше можно узнать в наших коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине повысили тарифы 17 облгазов: список
В Украине повысили тарифы 17 облгазов: списокЖКХ
Зимние каникулы по-новому: Минобразования
Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школамУкраина
Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду
Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на средуУкраина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причина
Зеленский приедет в Раду: стала известна причинаПолитика
В
В "Слуге народа" подтвердили: Витренко получит 4 млн долларов премии за победу над "Газпромом"Экономика
"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять