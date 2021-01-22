Коронавирус в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 22 января в Украине подтвердили 5348 новых случаев заражения коронавирусом (1 182 969 с начала эпидемии). За четверг умерли 163 украинца (21 662 с начала эпидемии), а выздоровели 14 239 человек (928 969 с начала эпидемии).

Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Тем временем в Украине ждут начала вакцинации уже в феврале. Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы на вакцинацию около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего, уже во втором полугодии этого года смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня

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