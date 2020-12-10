Коронавирус в Украине: онлайн-брифинг Степанова

За прошедшие сутки почти одинаковое количество выздоровевших и новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 10 декабря в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом (858 714 с начала эпидемии). За среду умерли 266 украинцев (14 470 с начала эпидемии), а выздоровели 13 903 человека (465 021 с начала эпидемии).

В тренде Кафе и ресторанам разрешили работать дольше: как будет на Новый год

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности".

Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой" зоны продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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