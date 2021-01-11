Українська
$ 28,28
34,91
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

11 января, 08:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На выходных заболеваемость традиционно ниже, чем в будние дни

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 11 января в Украине подтвердили 4288 новых случаев заражения коронавирусом (1 119 314 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 68 украинцев (19 835 с начала эпидемии), а выздоровели 4819 человек (796 417 с начала эпидемии).

В тренде
Cнег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января

Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.

Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита закрылись и работают навынос, в в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Действуйте": Яценюк обратился к Зеленскому из-за заявлений МедведчукаУкраина
Что будет с курсом доллара до старого Нового года
Что будет с курсом доллара до старого Нового годаЭкономика
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работать
Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работатьУкраина
На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе
На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводеУкраина
Как связь 5G влияет на кровь человека – эксперимент
Как связь 5G влияет на кровь человека – экспериментУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять