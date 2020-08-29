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Украина снова побила рекорд по коронавирусу: данные за сутки

29 августа, 08:43

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране от COVID-19 скончался 41 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Украине. За последние сутки, 28 августа, COVID-19 диагностировали у 2481 нашего гражданина. Это – самое большое число заболевших с начала эпидемии.

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По данным карты системы мониторинга СНБО, всего инфекцию в стране подхватили 116 978 человек. Также за сутки 41 украинец скончался от коронавируса (с начала эпидемии – 2 492). Победить COVID-19 удалось 56 138 инфицированным (1055 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что, несмотря на решение продлить карантинные ограничения до 1 ноября, Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

А тем временем главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. В частности, ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

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