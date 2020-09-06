Коронавирус в Украине: за сутки заболели более двух тысяч человек

Коронавирусная инфекция немного приубавила темпы распространения в Украине. За 5 сентября COVID-19 диагностировали у 2107 человек, а сутками ранее в стране был зафиксирован антирекорд – 2836 заболевших за сутки.

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Как говорят данные карты мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, с начала эпидемии в стране обнаружили 135 894 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, не так давно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас Украина живет в условиях адаптивного карантина, и даже если медики будут ежедневно фиксировать 3000-3500 новых заражений коронавирусом, ничего страшного не произойдет, поскольку наши врачи научились лечить COVID-19.

Также ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

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