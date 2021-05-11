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Коронавирус в Украине. Прирост новых случаев за сутки уменьшился

11 мая, 07:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 2208 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 609 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 124 535 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 119 украинцев (всего – 46 631). Вылечить удалось 1 777 370 инфицированных (8617 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

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