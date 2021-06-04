Коронавирус в Украине. Сколько человек заразились за сутки

В Украине за сутки коронавирусом заразились более двух тысяч человек – новые данные Минздрава

В Украине за последние сутки, 3 июня, обнаружили 2266 новых случаев коронавируса.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Всего инфекцию подтвердили у 2 211 683 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 95 украинцев (всего – 51 054). Вылечить удалось 2 080 382 инфицированных (8291 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

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Ранее ученый из США заявил, что если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

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