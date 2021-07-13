Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего

В Украине увеличилось количество новых больных. Коллаж "Сегодня"
В Украине за последние сутки, 12 июля, выявили 481 новый случай инфицирования коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 241 698 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 36 украинцев (всего – 52 640). Вылечить удалось 2 178 279 инфицированных (750 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.
В Украине в связи с быстрым распространением нового штамма вируса уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни.
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