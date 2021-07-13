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Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего

13 июля 2021 8:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Хотя количество новых случаев выросло, выздоровевших за сутки все равно больше, чем заболевших

В Украине увеличилось количество новых больных. Коллаж "Сегодня"

В Украине увеличилось количество новых больных. Коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 12 июля, выявили 481 новый случай инфицирования коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 241 698 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 36 украинцев (всего – 52 640). Вылечить удалось 2 178 279 инфицированных (750 – за последние сутки).

Читайте также: Новая волна заболеваемости начнется этим летом: из каких регионов может начаться вспышка COVID-19?

Коронавирус 13 июля. Источник: Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

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Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

В Украине в связи с быстрым распространением нового штамма вируса уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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