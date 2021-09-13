Коронавирус в Украине. Сколько новых случаев выявили за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 18 украинцев

В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 1205 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 991 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 317 824 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 18 жителей Украины (всего – 54 360). Вылечить удалось 2 221 868 инфицированных (758 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

Реклама риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.