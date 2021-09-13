Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. Сколько новых случаев выявили за сутки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
13 сентября, 08:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 18 украинцев
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 1205 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 991 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 317 824 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 18 жителей Украины (всего – 54 360). Вылечить удалось 2 221 868 инфицированных (758 – за последние сутки).

Читайте также:

Коронавирус продолжает мутировать. Чем опасны новые штаммы "Лямбда" и "Му"

Чем опасен штамм "Дельта"?

Реклама

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

  • Реклама

    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять