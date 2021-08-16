Коронавирус в Украине. За сутки в больницы попали более 400 человек

В Украине за последние сутки, 15 августа, зафиксировали 417 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 278 меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
В Винницкой области первые три смерти от штамма "Дельта". Что известно о жертвах вируса
Известно, что за сутки госпитализированы 433 человека, летальных исходов – 14, выздоровели – 248 человек.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 2 266 329;
- выздоровели – 2 197 075;
- умерли – 53 269.
Отметим, что ситуация с коронавирусом ухудшается в том числе и из-за нового штамма "Дельта". Этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.
Откуда взялся штамм "Дельта"?
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.
- Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".
- Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.
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Специалисты утверждают, что смерть пациентки наступила не из-за вакцины, а из-за коронавирусной болезни.