В Украине резко подскочил прирост больных COVID-19 за сутки (статистика)

В Минздраве озвучили новые данные по ковиду – 17 мая суточный прирост больных снова начал расти

Коронавирус в Украине / Фото: Getty Images

В Украине за последние сутки, 17 мая, обнаружили 4095 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 160 095 пациентов с коронавирусом. Вчера от болезни умерли 285 человек (всего – 48 469). В больницы госпитализировали 999 заболевших.

Вылечиться удалось 17 751 пациенту за сутки (всего – 1 882 344).

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Напомним, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

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