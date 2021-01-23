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Коронавирус в Украине: выздоровело более 13 тысяч украинцев

23 января, 08:16

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Наступил последний уикенд усиленного карантина

В Украине за последние сутки выявили 4928 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 187 897 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 116 украинцев (всего – 21 778). Вылечить удалось 942 107 инфицированных (13 138 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что лидеры ЕС обещают Зеленскому, что Украина быстро получит вакцину против COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в том числе, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро.

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Кроме того, Минздрав скоро заключит договор еще с одним поставщиком вакцины от COVID-19. Название компании будет известно уже после подписания документов.

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