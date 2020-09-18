Коронавирус в Украине: Степанов проводит онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов расскажет новую информацию о коронавирусе и карантине в стране.

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Как известно, по состоянию на утро 18 сентября в Украине подтвердили 3228 новых случаев заражения коронавирусом (169 472 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 68 украинцев (3468 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 1573 людей (75 486 с начала эпидемии).

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

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Также напомним, что недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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