Харьков опустился в рейтинге: в каких областях больше всего новых случаев COVID-19 (карта)

В Украине все больше людей заражаются коронавирусом. Самое больше количество заразившихся за последние сутки, 16 октября, зафиксировали в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

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Об сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Так, в первую пятерку по количеству новых заболевших попали:

Киев – 598 случаев коронавируса; Одесская область – 506; Харьковская область – 472; Днепропетровская область – 464; Хмельницкая область – 382.

Менее ста новых пациентов с коронавирусом обнаружили только в Кировоградской (44) и Запорожской (97) областях.

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Как известно, за прошлые сутки, 16 октября, обнаружили 6410 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое количество новых пациентов за все время эпидемии.

При этом глава Минздрава Максим Степанов заявил, что шесть тысяч случаев COVID-19 за сутки – это еще не пик заболеваемости.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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