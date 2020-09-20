Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего новых заражений

В Украине за последние сутки, 19 сентября, больше всего заражений коронавирусом обнаружили в Харьковской области — 424. Пятеро больных умерли
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
На втором месте по заболеваемости стоит Киев, там зафиксировали 343 больных и четыре летальных исхода. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 316 жителей столицы.
В Тернопольской области количество больных COVID-19 увеличилось на 231. За сутки умерли четыре человека, а с начала эпидемии — 137.
Немного меньше новых зараженных в Одесской области – 217. Всего от коронавируса умерли 160 пациентов в области, однако за последние сутки смертей не было.
Отметим, что в 13 областях Украины обнаружили менее 100 новых случаев заражения.
Напомним, за прошлые сутки, 19 сентября, в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения коронавирусом (175 678 с начала эпидемии). Летально в субботу болезнь закончилась для 41 украинца (3557 с начала эпидемии).
Также ранее мы сообщали, что Украина занимает 16-е место в мире по количеству умерших пациентов за сутки, а в Европе – второе.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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