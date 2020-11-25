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Коронавирус. В Украине выявили почти 14 тысяч новых случаев

25 ноября, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 набирает обороты

В Украине за последние сутки выявили 13 882 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 661 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 229 украинцев (всего – 11 492). Вылечить удалось 307 778 инфицированных (8420 – за последние сутки).

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Мы сообщали, что за две недели смертность от COVID-19 резко выросла. На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тыс. новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек.

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Также напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом. В Минздраве уверяют, что в украинских больницах на сегодняшний день есть более 19 тысяч коек с подведенным кислородом, а до конца ноября это количество планируют увеличить вдвое.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирус. Подробности в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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