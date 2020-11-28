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Новый "рекорд". В Украине выявили более 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки

28 ноября, 08:16

Виталий Семченко Виталий Семченко

За последние 24 часа скончались 184 человека

В Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 709 701 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 184 украинца (всего – 12 093). Вылечить удалось 335 135 инфицированных (8897 – за последние сутки).

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Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек. Для этого в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн. Также в Минздраве рассказали, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса.

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Кроме того, доктор Комаровский рассказал, когда ждать спада эпидемии или появления прививки против коронавируса в Украине. По его словам, только к концу 2021-го – началу 2022 года мы начнем обсуждать тему вакцинации.

Также напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом. В Минздраве уверяют, что в медицинских учреждениях на сегодняшний день есть более 19 тыс. коек с подведенным кислородом, а до конца ноября это количество планируют увеличить вдвое.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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регионы статистика Украина инфекция коронавирус COVID-19
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