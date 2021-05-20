Коронавирус в Украине. Выздоровевших втрое больше, чем заболевших

В Украине зафиксировали 5165 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, 19 мая. Это на 27 пациентов больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает СНБО.

Всего за время эпидемии ковид обнаружили у 2 170 398 украинцев.

За сутки выздоровело 16 748 пациентов (всего – 1 916 194). Летальных случаев было 203 (всего – 48 899).

По состоянию на утро 20 мая болеют 205 305 человек с коронавирусом.

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Статистика СНБО

Напомним, по состоянию на утро 19 мая, только одна область находится в оранжевой зоне карантина – Донецкая. Все остальные регионы входят в желтую.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что позитивная динамика еще продолжится. Он заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина.

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