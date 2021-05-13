Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки увеличилось – данные Минздрава

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В Украине за последние сутки выявили 6813 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2275 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 2 135 886 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 346 украинцев (всего – 47 333). Вылечить удалось 1 816 643 инфицированных (19 507 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине готовы выпускать COVID-вакцину, но есть условие. Сейчас украинские фармацевтические компании готовы быстро провести трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину.

Также напомним, доктор Евгений Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19.

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