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Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

25 мая, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки значительно увеличилось – данные Минздрава

Девушка в маске сидит на лавочке в Киеве.

Девушка в маске сидит на лавочке в Киеве. / Фото: Reuters

В Украине за последние сутки выявили 2608 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1274 случая больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 186 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 249 украинцев (всего – 49 685). Вылечить удалось 1 975 064 инфицированных (17 504 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15 июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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