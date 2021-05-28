Українська
$ 27,53
33,57
  1. Последние новости Украины

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Украине идет на спад

28 мая, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки значительно увеличилось – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 3306 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 203 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 196 673 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 156 украинцев (всего – 50 232). Вылечить удалось 2 020 216 инфицированных (13 298 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

В тренде
Решения судов по Тупицкому и Шмыгаль в Днепре – анонсы СЕГОДНЯ

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина запускает COVID-паспорта. СOVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – в первую очередь возможность путешествовать и работать в других странах.

Также напомним, в Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30Украина
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец маяУкраина
Будет два
Будет два "потопа": народный синоптик удивил прогнозом на июньУкраина
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июнеУкраина
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробности
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробностиДнепр
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять