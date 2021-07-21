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Коронавирус в Украине. Количество случаев за сутки снова выросло

21 июля 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Во вторник в стране заболело больше украинцев, чем выздоровело

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

За последние сутки, 20 июля, в Украине обнаружили 655 новых пациентов с коронавирусом. Это на 57 случаев больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 245 930 заболевших COVID-19.

За вторник в Украине выздоровели 577 человек (всего 2 182 502). За прошлые сутки умерли от ковида 13 украинцев (с начала эпидемии 52 769).

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Коронавирус 21 июля. Источник: Минздрав
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Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд" по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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