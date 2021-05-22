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Коронавирус в Украине. Выздоровевших за сутки почти втрое больше, чем заболевших

22 мая, 08:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прирост новых больных за сутки немного изменился по сравнению с предыдущим днем – новые данные

Статистика заболеваемости коронавируса 22 мая. Фото: Областная газета

Статистика заболеваемости коронавируса 22 мая. Фото: Областная газета

В Украине за последние сутки, 21 мая, обнаружили 4606 новых случаев коронавируса. Это на 378 человек меньше, чем сутками ранее.

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Новые данные опубликовали в Минздраве.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 179 988 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 178 человека (всего – 49 101).

Вылечиться удалось 12 586 пациентам за сутки (всего – 1 941 625).

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Где больше всего новых случаев:

  • Днепропетровская область – 438
  • Харьковская область – 371;
  • Донецкая область – 334
  • Киевская область – 333.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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