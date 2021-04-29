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В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

29 апреля, 08:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако количество выздоровевших за сутки увеличилось – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 11 627 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2037 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 059 465 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 387 украинцев (всего – 43 779). Вылечить удалось 1 635 333 инфицированных (18 442 – за последние сутки).

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Напомним, в Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому с 1 мая в столице смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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