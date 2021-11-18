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Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 08:13
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

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