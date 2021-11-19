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Коронавирус в Украине. За прошедшие сутки подтвердили еще более 20 тысяч новых случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 08:12
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 304 058 человек
Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 637 человек;
  • летальных исходов – 725;
  • выздоровело – 22 304 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 304 058 человек;
  • выздоровело – 2 726 521 человек;
  • летальных исходов – 80 231;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. Всего проведено 22 105 972 прививки.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1782 случая;
  • Винницкая область – 973 случая;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1943 случая;
  • Донецкая область – 1057 случаев;
  • Житомирская область – 509 случаев;
  • Закарпатская область – 514 случаев;
  • Запорожская область – 1187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 241 случай;
  • Луганская область – 278 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 909 случаев;
  • Одесская область – 916 случаев;
  • Полтавская область – 1050 случаев;
  • Ровенская область – 782 случая;
  • Сумская область – 662 случая;
  • Тернопольская область – 396 случаев;
  • Харьковская область – 726 случаев;
  • Херсонская область – 308 случаев;
  • Хмельницкая область – 818 случаев;
  • Черкасская область – 681 случай;
  • Черновицкая область – 237 случаев;
  • Черниговская область – 692 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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