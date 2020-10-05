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Коронавирус в Украине: за сутки более 3700 заразившихся

5 октября, 08:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли более 30 человек

В Украине за последние сутки выявили 3 774 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 230 236 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 33 человека (всего – 4430). Вылечить от COVID-19 удалось 101 252 инфицированных (1145 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 124 554 человека (+2596 за сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. В семи областных центрах усилили эпидемиологические ограничения.

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Также напомним, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с диагнозом "коронавирус" в Украине в больницы попадают все больше пациентов, и на данный момент занято уже более половины койко-мест по всей стране.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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