Коронавирус. В Украине за сутки почти шесть тысяч новых заболевших

Эпидемия COVID-19 не сбавляет обороты в стране

В Украине за последние сутки, 15 октября, выявили 5992 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это – самое большое число заболевших за сутки с начала эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 287 231 человека. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 106 украинцев (всего – 5394). Вылечить от COVID-19 удалось 121 919 инфицированных (2269 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 159 904 человека (+3617 за сутки).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавирусной инфекции намерены различными ограничительными мерами.

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Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразившихся коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

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О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

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