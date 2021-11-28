Коронавирус в Украине. За сутки обнаружено более 7 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7 483 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 774, медработников – 105).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки:
Далее по теме
- госпитализировано – 3 456 человек;
- летальных исходов – 400;
- выздоровело – 10 270 человек.
За все время пандемии в Украине умерло 85 117 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 549 случаев;
- Винницкая область – 548 случаев;
- Волынская область – 230 случаев;
- Днепропетровская область – 698 случаев;
- Донецкая область – 365 случаев;
- Житомирская область – 334 случая;
- Закарпатская область – 235 случаев;
- Запорожская область – 415 случаев;
- Ивано-Франковская область – 249 случаев;
- Киевская область – 433 случая;
- Кировоградская область – 176 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 306 случаев;
- Николаевская область – 381 случай;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 298 случаев;
- Ровенская область – 137 случаев;
- Сумская область – 286 случаев;
- Тернопольская область – 233 случая;
- Харьковская область – 229 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 408 случаев;
- Черкасская область – 205 случаев;
- Черновицкая область – 135 случаев;
- Черниговская область – 306 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Читайте также:
- В Украине сделано более 24 млн прививок от COVID-19: сколько людей вакцинировались за сутки.
- Зависит от одного показателя. Сколько еще в Киеве продлится карантин.
- Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.
- Теперь не 120 дней. В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата.