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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 12 тыс. новых COVID-случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 08:13
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 353 136 человек
В Украине до сих пор ограничения из-за распространения коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине до сих пор ограничения из-за распространения коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 058, а медработников – 231.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровело – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • выздоровело – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1631 случай;
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 571 случай;
Днепропетровская область – 1310 случаев;
Донецкая область – 929 случаев;
Житомирская область – 107 случаев;
Закарпатская область – 390 случаев;
Запорожская область – 847 случаев;
Ивано-Франковская область – 134 случая;
Киевская область – 830 случаев;
Кировоградская область – 121 случай;
Луганская область – 233 случая;
Львовская область – 540 случаев;
Николаевская область – 481 случай;
Одесская область – 439 случаев;
Полтавская область – 1141 случай;
Ровенская область – 516 случаев;
Сумская область – 255 случаев;
Тернопольская область – 99 случаев;
Харьковская область – 407 случаев;
Херсонская область – 94 случая;
Хмельницкая область – 263 случая;
Черкасская область – 585 случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черниговская область – 229 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

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