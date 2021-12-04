Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 13 тысяч случаев

За все время пандемии в нашей стране заболело 3 490 855 человек

В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 196, а медработников – 200.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 764 человека;

летальных исходов – 436;

выздоровело – 22 765 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 490 855 человек;

выздоровело – 3 041 385 человек;

летальных исходов – 88 002.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровенская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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