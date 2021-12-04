Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 13 тысяч случаев

За прошедшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 196, а медработников – 200.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 2 764 человека;
- летальных исходов – 436;
- выздоровело – 22 765 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 490 855 человек;
- выздоровело – 3 041 385 человек;
- летальных исходов – 88 002.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1588;
Винницкая область – 530;
Волынская область – 561;
Днепропетровская область – 770;
Донецкая область – 816;
Житомирская область – 454;
Закарпатская область – 301;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 331;
Киевская область – 671;
Кировоградская область – 187;
Луганская область – 177;
Львовская область – 739;
Николаевская область – 446;
Одесская область – 848;
Полтавская область – 924;
Ровенская область – 489;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 249;
Харьковская область – 408;
Херсонская область – 107;
Хмельницкая область – 493;
Черкасская область – 730;
Черновицкая область – 207;
Черниговская область – 386.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.