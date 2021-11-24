Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 14 тыс. новых COVID-случаев

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 4077 человек;
- летальных исходов – 595;
- выздоровело – 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1743 случая;
Винницкая область – 659 случаев;
Волынская область – 581 случай;
Днепропетровская область – 674 случая;
Донецкая область – 948 случаев;
Житомирская область – 341 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 906 случаев;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область – 795 случаев;
Кировоградская область – 162 случая;
Луганская область – 336 случаев;
Львовская область – 511 случаев;
Николаевская область – 556 случаев;
Одесская область – 491 случай;
Полтавская область – 1060 случаев;
Ровенская область – 619 случаев;
Сумская область – 324 случая;
Тернопольская область – 275 случаев;
Харьковская область – 562 случая;
Херсонская область – 223 случая;
Хмельницкая область – 808 случаев;
Черкасская область – 518 случаев;
Черновицкая область – 173 случая;
Черниговская область – 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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