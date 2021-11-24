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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 14 тыс. новых COVID-случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 08:15
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 367 461 человек
Коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4077 человек;
  • летальных исходов – 595;
  • выздоровело – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 367 461 человек;
  • выздоровело – 2 825 641 человек;
  • летальных исходов – 82 913.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1743 случая;
Винницкая область – 659 случаев;
Волынская область – 581 случай;
Днепропетровская область – 674 случая;
Донецкая область – 948 случаев;
Житомирская область – 341 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 906 случаев;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область – 795 случаев;
Кировоградская область – 162 случая;
Луганская область – 336 случаев;
Львовская область – 511 случаев;
Николаевская область – 556 случаев;
Одесская область – 491 случай;
Полтавская область – 1060 случаев;
Ровенская область – 619 случаев;
Сумская область – 324 случая;
Тернопольская область – 275 случаев;
Харьковская область – 562 случая;
Херсонская область – 223 случая;
Хмельницкая область – 808 случаев;
Черкасская область – 518 случаев;
Черновицкая область – 173 случая;
Черниговская область – 132 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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