Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 16 тысяч новых больных

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы – 2 264 человека;
- летальных исходов – 838;
- выздоровело – 21 914 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 1481 случаев;
- Винницкая область – 619 случаев;
- Волынская область – 627 случаев;
- Днепропетровская область – 1635 случаев;
- Донецкая область – 736 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 379 случаев;
- Запорожская область – 1084 случая;
- Ивано-Франковская область – 325 случаев;
- Киевская область – 754 случаев;
- Кировоградская область – 127 случай;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 770 случаев;
- Николаевская область – 842 случая;
- Одесская область – 1549 случаев;
- Полтавская область – 1000 случаев;
- Ровенская область – 653 случая;
- Сумская область – 387 случаев;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 153 случая;
- Хмельницкая область – 387 случаев;
- Черкасская область – 762 случая;
- Черновицкая область – 247 случаев;
- Черниговская область – 326 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- Киевский крематорий проводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.
- С 18 ноября Винницкая область переходит в "красную" карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.