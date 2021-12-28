Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 2 тыс. случаев заражения

За все время пандемии в Украине заболело – 3 649 236 человек, а летальных исходов – 95 105

В Украине зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 437 528 человек.

Всего проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация от коронавируса

За сутки вакцинировано 46 024 человека. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек.

В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

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