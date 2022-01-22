Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 22 тыс. новых больных

За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.
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За все время пандемии коронавируса в Украине выздоровели 3 580 878 человек.
Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.
Вакцинация в Украине
За сутки в стране 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек.
Всего провели 29 790 690 прививок.
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