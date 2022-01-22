Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 22 тыс. новых больных

За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек, а летальных исходов – 99 129

В Украине продолжается новая COVID-волна / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине выздоровели 3 580 878 человек.

Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.

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Вакцинация в Украине

За сутки в стране 91 310 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек.

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Всего провели 29 790 690 прививок.

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