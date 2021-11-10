Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 23 тыс. новых случаев

В Украине растет количество заболевших COVID-19 – в Минздраве опубликовали последние данные

Страна приближается к пику коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Из них детей – 1 539, медработников – 529.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 5 696 человека, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

Данные по заболеваемости / Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине заболели – 3 130 772 человека, а летальных исходов – 74 206.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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