Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 24 тыс. новых больных

За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808

В стране продолжается волна заболеваемости коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 1 961 ребенок и 329 медиков.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 3 935 человек, зафиксировали 140 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 8 288 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808.

Всего провели 19 034 214 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 2405;

Винницкая область – 411;

Волынская область – 515;

Днепропетровская область – 1424;

Донецкая область – 1258;

Житомирская область – 1193;

Закарпатская область – 354;

Запорожская область – 787;

Ивано-Франковская область – 590;

Киевская область – 789;

Кировоградская область – 315;

Луганская область – 418;

Львовская область – 1195;

Николаевская область – 951;

Одесская область – 1979;

Полтавская область – 329;

Ровенская область – 694;

Сумская область – 1527;

Тернопольская область – 555;

Харьковская область – 2046;

Херсонская область – 1234;

Хмельницкая область – 1419;

Черкасская область – 839;

Черновицкая область – 679;

Черниговская область – 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Читайте также: