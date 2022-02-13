Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 24 тыс. новых больных

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 1 961 ребенок и 329 медиков.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 3 935 человек, зафиксировали 140 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 8 288 человек.
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За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808.
Всего провели 19 034 214 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 2405;
- Винницкая область – 411;
- Волынская область – 515;
- Днепропетровская область – 1424;
- Донецкая область – 1258;
- Житомирская область – 1193;
- Закарпатская область – 354;
- Запорожская область – 787;
- Ивано-Франковская область – 590;
- Киевская область – 789;
- Кировоградская область – 315;
- Луганская область – 418;
- Львовская область – 1195;
- Николаевская область – 951;
- Одесская область – 1979;
- Полтавская область – 329;
- Ровенская область – 694;
- Сумская область – 1527;
- Тернопольская область – 555;
- Харьковская область – 2046;
- Херсонская область – 1234;
- Хмельницкая область – 1419;
- Черкасская область – 839;
- Черновицкая область – 679;
- Черниговская область – 612.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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