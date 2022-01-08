Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 3 тысяч новых случаев

За все время пандемии в нашей стране заболели 3 699 663 человека

В Украине растет количество заболевших COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 151, а медработников – 37.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 752 человека;

летальных исходов – 76;

выздоровело – 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 699 663 человека;

выздоровел – 3 508 451 человек;

летальных исходов – 97 164.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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