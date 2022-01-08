Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 3 тысяч новых случаев

За прошедшие сутки, 7 января, в Украине зафиксировано 3195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 151, а медработников – 37.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 752 человека;
- летальных исходов – 76;
- выздоровело – 1 942 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 699 663 человека;
- выздоровел – 3 508 451 человек;
- летальных исходов – 97 164.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.