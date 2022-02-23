За сутки в Украине обнаружили более 25 тыс. COVID-больных – где больше всего

За все время пандемии в Украине заболело – 4 783 835 человек, летальных случаев – 105 229

В стране все еще большое количество зараженных коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 2 427 детей и 665 медиков.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализированы 3 140 человек, зафиксировано 297 смертей, а выздоровели 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 783 835 человек, летальных исходов – 105 229.

Всего провели 19 477 406 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 3699;

Винницкая область – 523;

Волынская область – 786;

Днепропетровская область – 2343;

Донецкая область – 1523;

Житомирская область – 870;

Закарпатская область – 385;

Запорожская область – 1274;

Ивано-Франковская область – 424;

Киевская область – 1317;

Кировоградская область – 414;

Луганская область – 701;

Львовская область – 557;

Николаевская область – 1120;

Одесская область – 1142;

Полтавская область – 1686;

Ровенская область – 617;

Сумская область – 591;

Тернопольская область – 372;

Харьковская область – 767;

Херсонская область – 792;

Хмельницкая область – 1173;

Черкасская область – 1323;

Черновицкая область – 294;

Черниговская область – 369.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали: