За сутки в Украине обнаружили более 25 тыс. COVID-больных – где больше всего

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 2 427 детей и 665 медиков.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализированы 3 140 человек, зафиксировано 297 смертей, а выздоровели 37 432 человека.
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За все время пандемии в Украине заболело – 4 783 835 человек, летальных исходов – 105 229.
Всего провели 19 477 406 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 3699;
- Винницкая область – 523;
- Волынская область – 786;
- Днепропетровская область – 2343;
- Донецкая область – 1523;
- Житомирская область – 870;
- Закарпатская область – 385;
- Запорожская область – 1274;
- Ивано-Франковская область – 424;
- Киевская область – 1317;
- Кировоградская область – 414;
- Луганская область – 701;
- Львовская область – 557;
- Николаевская область – 1120;
- Одесская область – 1142;
- Полтавская область – 1686;
- Ровенская область – 617;
- Сумская область – 591;
- Тернопольская область – 372;
- Харьковская область – 767;
- Херсонская область – 792;
- Хмельницкая область – 1173;
- Черкасская область – 1323;
- Черновицкая область – 294;
- Черниговская область – 369.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.