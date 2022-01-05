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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 500 новых больных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 08:15
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Среди них 112 медработников и 210 детей
В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса.
В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 4 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Вчера подтвердили заболевание у 112 медработников и 210 детей.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 366 человек;
  • летальных исходов – 273;
  • выздоровело – 8 439 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1344;
  • Винницкая область – 156;
  • Волынская область – 25;
  • Днепропетровская область – 169;
  • Донецкая область – 126;
  • Житомирская область – 71;
  • Закарпатская область – 148;
  • Запорожская область – 148;
  • Ивано-Франковская область – 130;
  • Киевская область – 199;
  • Кировоградская область – 49;
  • Луганская область – 103;
  • Львовская область – 210;
  • Николаевская область – 102;
  • Одесская область – 209;
  • Полтавская область – 273;
  • Ровенская область – 104;
  • Сумская область – 129;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 178;
  • Херсонская область – 111;
  • Хмельницкая область – 169;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 85;
  • Черниговская область – 91.

Вакцинация

В течение 4 января 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1 843 человека.

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Раньше мы писали:

  • Главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".
  • Срок действия сертификата COVID будет сокращен? В Минздраве прокомментировали.

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