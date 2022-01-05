Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 500 новых больных

Среди них 112 медработников и 210 детей

В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

​За прошедшие сутки 4 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Вчера подтвердили заболевание у 112 медработников и 210 детей.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 366 человек;

летальных исходов – 273;

выздоровело – 8 439 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1344;

Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ровенская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.

Вакцинация

В течение 4 января 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1 843 человека.

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