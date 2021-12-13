Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

Среди них 377 детей и 37 медработников

Число заболевших за выходные значительно уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Кроме того, вчера в результате коронавируса:

госпитализировано – 1456 человек;

летальных исходов – 188;

поправилось – 9966 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровенская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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