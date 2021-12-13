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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 08:11
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Среди них 377 детей и 37 медработников
Число заболевших за выходные значительно уменьшилось
Число заболевших за выходные значительно уменьшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Кроме того, вчера в результате коронавируса:

  • госпитализировано – 1456 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • поправилось – 9966 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 570;
  • Винницкая область – 120;
  • Волынская область – 310;
  • Днепропетровская область – 283;
  • Донецкая область – 107;
  • Житомирская область – 189;
  • Закарпатская область – 111;
  • Запорожская область – 130;
  • Ивано-Франковская область – 146;
  • Киевская область – 160;
  • Кировоградская область – 125;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 186;
  • Николаевская область – 236;
  • Одесская область – 394;
  • Полтавская область – 201;
  • Ровенская область – 57;
  • Сумская область – 76;
  • Тернопольская область – 107;
  • Харьковская область – 140;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 86;
  • Черкасская область – 225;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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