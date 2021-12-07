Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 8 тысяч новых больных

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- выздоровело – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- г. Киев – 1270;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 397;
- Днепропетровская область – 183;
- Донецкая область – 689;
- Житомирская область – 129;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 503;
- Ивано-Франковская область – 84;
- Киевская область – 575;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 187;
- Львовская область – 350;
- Николаевская область – 347;
- Одесская область – 368;
- Полтавская область – 716;
- Ровенская область – 372;
- Сумская область – 151;
- Тернопольская область – 142;
- Харьковская область – 292;
- Херсонская область – 33;
- Хмельницкая область – 253;
- Черкасская область – 624;
- Черновицкая область – 135;
- Черниговская область – 175.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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